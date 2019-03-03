HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 23:08 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurdu.

Gazze'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçağı, Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına patlayıcı atılmasına karşılık İsrail ordusuna ait hava aracı Hamas'a ait bir askeri noktayı vurdu." ifadesi kullanıldı.

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptıSahibinin başkasına sarılmasına dayanamadı! Bakın ne yaptı
Bakan Murat Kurum ana ocağını ziyaret ettiBakan Murat Kurum ana ocağını ziyaret etti
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimatBakan Soylu'dan Diyarbakır'da açlık grevi yapacaklar için talimat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Erdoğan'dan sert sözler: AK Partili olsa bir dakika tutmam

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Bornozuyla makyajsız pazar pozu!

Bornozuyla makyajsız pazar pozu!

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

MHP'li Başkan görevden alındı!

MHP'li Başkan görevden alındı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Korkunç şüphe ilçeyi karıştırdı! Ayaklandılar, polis önlem aldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Lobi imamı kaçarken yakalandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde! 'Tutkularını yaşayacakları yerler var mı?' dedi ve açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yangın açıklaması! Bir şüpheli Hatay'da yakalandı

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili flaş açıklama

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.