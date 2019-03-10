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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail hava saldırısı, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Deyr el-Belah kentindeki bir balıkçı limanını hedef aldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze'de Hamas'a ait askeri bir mevzi ile Hamas'a ait iki tekneye hava saldırısı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail yönüne atılan bir füze ile yanıcı balonlar nedeniyle düzenlendiği savunularak, bu eylemlerinin sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Filistin tarafından açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava israil saldırı

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