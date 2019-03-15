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İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı

15.03.2019 19:21 | Son Güncelleme

İsrail Gazze’den Tel Aviv’e yönelik roket saldırısına sert yanıt verdi. İsrail savaş uçakları Gazze’deki 100 Hamas hedefini vurdu. Taraflar arasındaki gerilim Birleşmiş Milletler’in çabaları ve Mısır’ın arabulucuğuyla bugün gün içinde biraz hafiflemiş görünüyor

İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı

İsrail Gazze’den Tel Aviv’e yönelik roket saldırısına sert yanıt verdi. İsrail savaş uçakları Gazze’deki 100 Hamas hedefini vurdu. Taraflar arasındaki gerilim Birleşmiş Milletler’in çabaları ve Mısır’ın arabulucuğuyla bugün gün içinde biraz hafiflemiş görünüyor.

İsrail ordusu Perşembe günü geç saatlerde düzenlediği hava saldırısında, Hamas’ın militan faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir ofis binası, roket üretimi ve insansız hava aracı geliştirmek için kullanılan bir yeraltı tesisinin hedef alındığını açıkladı.

Gazzeli yetkililer İsrail hava saldırılarında ikisi Refah kasabasından karı koca olmak üzere toplam dört kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail medyası, savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, ilk soruşturmaya dair verilerin Gazze’den atılan roketlerin yanlışlıkla fırlatıldığı yönünde olduğunu yazdı. Ancak teknik bir arıza mı yoksa insan hatasının mı saldırıda rol oynadığı belirtilmedi. İsrail ordusu konuyla ilgili yorum yapmadı.

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