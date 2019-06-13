HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 03:23 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir tarım arazisine hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, tarım arazisi üzerindeki bir hedefi vurdu. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırıdan birkaç saat önce, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan bir roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de roket saldırısının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyorSoylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor
Bakan Soylu Trabzonlularla Ataşehir’de bir araya geldiBakan Soylu Trabzonlularla Ataşehir’de bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret

Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret!

Bakan Soylu: İstanbul'da 55 bin polis sayısına ulaşacağız

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması: Yanlış yaptıklarını kabul etsinler

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

Bakan Soylu'dan, Karamollaoğlu'nun pasaportu ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.