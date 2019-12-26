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  4. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 03:20 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait "Aşkelon" isimli askeri mevzi ile güneydeki Han Yunus kenti limanının da aralarında bulunduğu noktalara hava saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Söz konusu saldırı, Gazze'den İsrail'e roket atılmasının ardından gerçekleştirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katılmıştı.

Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başlamış, bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu salondan çıkarmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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