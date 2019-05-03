HABER

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:18 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze'den açıldığı söylenen ateşe karşılık bölgeye hava saldırısı düzenleyerek 2 Filistinliyi şehit etti, 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden açılan sonucu 2 askerinin yaralandığı gerekçesiyle, bölgeye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli şehit oldu, 2 Filistinli ağır yaralandı.

Şehit ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den sınırdaki askerlere ateş açılması sonucu biri orta derecede, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca açılan ateşe karşılık Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktanın hava aracıyla vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu bombardımanı gerçekleştiren hava aracının türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Öğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çektiÖğrenciler atık materyallerden hazırladıkları defileyle çevre kirliliğine dikkat çekti
Baba ve kızı aynı üniversiteden mezun olduBaba ve kızı aynı üniversiteden mezun oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Ümit Erdim 'deli dana' dansıyla sosyal medyayı salladı!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.