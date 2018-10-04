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İsrail'den Gazze'ye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında sağlık hizmeti verilen bir çadırı vurdu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sınıra yakın bir sağlık noktasını hedef aldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Huza köyünde sınır yakınında sağlık hizmeti veren bir çadırın İsrail ordusu tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmeyen açıklamada, vurulan sağlık noktasında hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinliler için sınıra yakın bölgelerde sahra hastanesinin küçüğü denebilecek çadırlar kurmuştu.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze israil

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