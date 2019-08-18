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İsrail'den Gazze'ye saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 01:19 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye saldırı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki tel örgüler bölgesinde silahlı olduğu ileri sürülen 2 kişiye ateş açıldığını duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde bulunan tel örgülere yakın bir noktada silahlı iki şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilere savaş helikopterleri ve tanklarla ateş açıldığı kaydedildi. Olayla ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e 3 roket fırlatıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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