İsrail'den Gazze'ye sokulmaya çalışılan elektronik çiplere el konuldu

Gazze'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya çalışan postal yüklü kargo aracında elektronik izleme çipleri bulundu.

İsmini vermek istemeyen emniyet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, postal yüklü kargo aracının bir süre önce Gazze'ye girmek üzere Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na geldiğini ancak emniyet güçlerinin arama sonucunda postalların içine gizlenmiş elektronik izleme çipleri bulduğunu ve tamamına el koyduğunu söyledi.

Yetkili, Hamas'a bağlı uzman ekiplerin, postalların tabanına görünmeyecek şekilde yerleştirilen çiplerin çalışma sistemini çözmek için kapsamlı inceleme yaptığını kaydetti.

Gazze'ye sokulmak istenen postalların, Filistinli grupların kullandığı postallara çok benzediğini ifade eden yetkili, söz konusu olayın ardında İsrail istihbaratının bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Yetkili, Gazze'deki güvenlik güçlerinin Kerm Ebu Salim'den giriş yapan araç ve ticari mallar üzerindeki güvenlik önlemlerini artırdığını ve bu kapsamda sınır kapısı ve görevlilerin çalışma şartlarıyla ilgili kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü anlattı.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

