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İsrail'den Gazze'ye tank atışı: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:33 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye tank atışı: 1 şehit

GAZZE (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği tank atışı sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 1'i ağır 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail saldırısı sonucu Filistinli Mahmud el-Abd en-Nebahin (24) şehit oldu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı." denildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sınırındaki askerlerimize ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusunun tankı Hamas'a ait bir askeri noktayı vurdu." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Yayın Kurumundan yapılan açıklamada da Gazze sınırında İsrail askerlerine ateş açılması sonucu bir subayın hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni İsrail 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Filistin kaynaklarına göre İsrail güçleri geçen yıl Gazze'de aralarında en az 40 çocuğun da bulunduğu 262 Filistinliyi şehit etti.

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Filistin Gazze Şeridi israil şehit

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