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İsrail'den Gazze'ye topçu saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Rafah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme noktasına düzenlediği topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin doğusuna düzenlenen İsrail saldırısında 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu topçu saldırının Gazze'den gönderilen yakıcı balonlara cevaben düzenlendiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi Hamas Hareketi israil topçu saldırısı

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