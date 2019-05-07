İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine izin

KUDÜS (AA) – İsrail, iki gün önce durdurduğu Gazze Şeridi'ne yakıt girişine yeniden izin verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv makamları Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye tüm yakıt ürünlerinin yeniden girişine izin verdi.

İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Koordinatörü Kemil Ebu Rukn, 5 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yakıt girişinin durdurulduğunu bildirmişti.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle ise 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, dün erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

