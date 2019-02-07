HABER

İsrail'den gelip töre için kız kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

İSRAİL'de ailevi sorunlar yaşayan töre cinayeti korkusu yaşayan Filistinli aile İzmit'e yerleşti.

Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli),(DHA) İSRAİL'de ailevi sorunlar yaşayan töre cinayeti korkusu yaşayan Filistinli aile İzmit'e yerleşti. İsrail'den gelen Y.K.(34) ailesini bularak 20 yaşındaki kız kardeşi Siwar Keblaw'ı öldürmek istedi. Siwar Keblaw ikinci kattan aşağı atlarken, kız kardeşini babasıyla birlikte eve taşıyan ağabeyi, kardeşini boğarak öldürdü. Baba ve oğlunun Siwar Keblaw'ı eve taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay 5 Şubat tarihinde, İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Filistin uyruklu Z.K.(59), bir süre önce aile içi sorunlardan dolayı kızı Siwar Keblaw ile birlikte töre cinayeti korkusuyla Türkiye'ye gelerek İzmit'e yerleşti. Daha sonra babasıyla irtibata geçen Siwar Keblaw'ın ağabeyi Y.K., yaşadıkları aile içi sıkıntıları görüşmek için 5 Şubat günü Türkiye'ye geldi. Babası ve kardeşinin İzmit'te yaşadığı eve gelen Y.K., bir süre sonra kardeşi Siwar Keblaw ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız kendisini odasına kilitledi. Bunun üzerine Y.K. odanın kapısını kırarken, Siwar Keblaw ise kendisini kurtarmak için ikinci kattaki evin penceresinden aşağı atladı.Genç kızın atladığını duyan Suriyeli bir komşuları polis ve 112 Acili aradı. Bu sırada aşağı inen baba Z.K. ve oğlu Y.K., yerde acı içerisinde kıvranan genç kızı karga tulumba taşıyarak tekrar eve çıkardı. Ekipler gelmeden önce kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak öldüren Y.K. olay yerinden kaçarken, baba Z.K. ise evde kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Siwar Keblaw'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, eve gelen polis ekipleri baba Z.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Z.K., daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.Baba Z.K.'nın ifadesinden yola çıkan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada Y.K.'nın dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak saat 20.00 uçağıyla İsrail'e kaçmayı planladığı ve İstanbul Sultanbeyli'de bir otelde saklandığı bilgisine ulaştı. Sultanbeyli ilçesindeki bütün otelleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, Y.K.'yı saklandığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Y.K., burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Baraj gölünde yasak avlanmaya 3 bin 270 lira cezaBaraj gölünde yasak avlanmaya 3 bin 270 lira ceza
İki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.