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İsrail'den Hindistan'a hava savunma sistemi satışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi, Hindistan'a 777 milyon dolar değerinde hava savunma sistemi sattığını duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI), Hindistan ile 777 milyon dolar değerinde uzun menzilli hava savunma sistemi satışı anlaşması imzaladığını duyurdu.

IAI'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan Deniz Kuvvetleri, 7 farklı gemide kullanılmak üzere İsrail'den uzun menzilli Barak-8 hava savunma sistemi alacak.

Hava savunma sisteminin satışına ilişkin anlaşma, IAI ile Hindistanlı kamu şirketi Bharat Electronics Limited arasında imzalanırken, satışın tutarının 777 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu satışla birlikte İsrail'in, son yıllarda Barak-8 hava savunma sisteminin satışından 6 milyar dolara yakın gelir elde ettiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, satışa ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik için yapılan harcamanın masraf değil yatırım olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya'nın ardından Hindistan'a en fazla silah satışı yapan ülkeler arasında yer alan İsrail, bu ülkeye her yıl ortalama 1 milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştiriyor.

İki ülke arasında geçen yıl da yaklaşık 2 milyar dolar değerinde silah satışı anlaşmaları imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan israil

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