İsrail'den Hizbullah'a ait yeni bir tünel keşfi iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait yeni bir tünelin keşfedildiğini iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında Hizbullah'a ait beşinci tünelin keşfedildiği öne sürülerek, "Keşfedilen bu yeni tünel, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şa'b beldesinden kazılmış." ifadesine yer verildi.

Hizbullah'ın İsrail topraklarına geçmek için bu tüneli kazdığı iddia edilen açıklamada, Lübnan hükümetinin topraklarından kazılan bu "saldırı tünellerinden" sorumlu olduğu ve söz konusu "ihlallerin sonuçlarına" katlanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu tünellerin İsrail'in egemenliğinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlal edildiği anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in iddia ettiği bu gelişmeye ilişkin Hizbullah veya Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kalkanı Operasyonu'nu yerinde takip etmek üzere geçen salı günü ülkenin kuzey sınırına ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın İsrail'e saldırmak üzere kazdığı tünellerin imhası için başlatılan operasyonun bitmek üzere olduğunu söylemişti.