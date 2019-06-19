İsrail’den İran Geriliminin Sürdüğü Dönemde Geniş Kapsamlı Tatbikat

İsrailli yetkililer İran’ın Hizbullah’ı olası bir çatışmada İsrail’e karşı kullanmasından endişe ediyor. 2006 yılında İsrail’e karşı savaşan Lübnan merkezli Şii militan örgüt Suriye iç savaşında da sahada çatışma tecrübesi kazandı. Son 13 yıldır İsrail İran’dan Lübnan üzerinden Suriye’ye yapılan silah sevkiyatlarını hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusundan Çarşamba günü yapılan açıklamada, dört günlük tatbikatın çok önceden planlandığı, tatbikatta ordunun tüm birimlerinin ülkenin kuzeyinden gelebilecek tehditlere odaklandığı belirtildi. İnsansız uçakların yanısıra radardan gizlenme özelliğine sahip F-35 savaş uçakları da olası füze saldırıları ve Lübnan’dan yer altından militanların sızması senaryolarına karşı tatbiktta ilk kez yer aldı.

İsrail son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikatını tamamladı. İsrail ordusunun kara, hava ve deniz kuvvetlerinden binlerce mensubunun katılımıyla yapılan tatbikatın, son dönemlerde İran Körfezi’nde yaşanan gerilimde İran’ın harekete geçirebileceğinden endişe edilen Lübnan Hizbullahı’na karşı olası bir savaşın tatbikatı olarak yorumlanıyor.

“Bizi sınamaya kalkmayın”

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hizbullah’a doğrudan atıfta bulunulmasa da, İsrail ordusunun düzenlediği tatbikatın ana odağının Hizbullah olduğu tahmin ediliyor.

Tatbikatın bir bölümüne katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “Düşmanlarımıza sesleniyorum: Ordumuzun tahribat gücü çok yüksek. Bizi sınamaya kalkmayın” şeklinde konuştu.

İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin ise daha açık konuştu, “Hizbullah’ı İran’ın gündemine teslim olmaması konusunda uyarıyoruz. Savaş biz de istemiyoruz ama ordumuz her türlü tehdit ve senaryoya karşı hazır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in kuzeyinde yapılan tatbikatta, İsrail sınır hattı boyunca icra edilen keşif misyonlarında sürekli olarak kullanılan insansız uçak filosu da katıldı.

İsrail hiçbir zaman doğrulamasa da, insansız hava araçlarının nokta atışı şeklinde düzenlenen hava harekatlarında kullanıldığı ve bu şekilde İsrail’in uçak filosu üzerindeki yükün de hafifletildiği belirtiliyor.

İsrail’in çok katmanlı hava savunma sistemleri de tatbikatta devredeydi. İsrail’in kullandığı Arrow roket sistemi atmosferin dışı dahil olmak üzere uzun menzilli füzeleri imha etmek üzere tasarlandı.

