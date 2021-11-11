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İsrail'den İran'a Gözdağı

11.11.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın üst düzey generallerden biri İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı. General Emir Ali Hacızade, İsrail bir savaş başlatırsa İran’ın savaşı bitiren taraf olacağını söyledi

İran’ın üst düzey generallerden biri İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı. General Emir Ali Hacızade, İsrail bir savaş başlatırsa İran’ın savaşı bitiren taraf olacağını söyledi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e açıklamalarda bulunan İran Cumhuriyet Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yaptığı açıklamada “İsrail’in Tahran’la uğraşacağı bir hatası kendilerinin yıkımını hızlandıracaktır. İran savaşı başlatan değil bitiren taraf olacaktır” ifadelerini kullandı.

İsrail ve İran arasındaki gerginlik zaman zaman benzerr açıklamalarla yükselirken İsrail, İran’ın nükleer programına karşı daha sert önlemler alınması ve yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunuyor.

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