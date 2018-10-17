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İsrail'den Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 01:41 | Son Güncelleme

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin "Tel Aviv rejiminin, Türkiye'den çıkan haberlere değil Suudi Arabistan'ın açıklamalarına güvendiğini" söyledi

KUDÜS (AA) - İsrail'den, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilk kez bir değerlendirme yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine açıklamalarda bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili "Tel Aviv rejiminin, Türkiye'den çıkan haberlere değil Suudi Arabistan'ın açıklamalarına güvendiğini" söyledi.

İsrail'in, Kaşıkçı olayını yakından takip ettiğini belirten yetkili, "Türkiye'den yayımlanan haberlerin kanıtlara dayanmadığını" ileri sürdü ve dolaylı olarak Tel Aviv'in, Riyad yönetiminin yanında yer aldığını kaydetti.

Ülkesinin, Suudi ve Türk yetkililerden oluşan ortak çalışma grubunun incelemelerinin sonuçlarının açıklanmasını beklediğini aktaran İsrailli yetkili, uluslararası basının Suudi Arabistanlı kaynaklar yerine sosyal medyadaki bazı hesaplara dayanarak haber yaptığını öne sürdü.

İlaf gazetesi ise haberinde, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta kaybolmasıyla ilgili İsrail'den ilk kez bir yorumda bulunulduğuna vurgu yaparak, bu ülke basınının olaya çok yer vermediğine dikkati çekti.

İsrail'in Maariv gazetesi güvenlik analisti Yossi Melman daha önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı olayına İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın da karışmış olabileceğini ima ederek, "Umarım ki dolaylı olarak bile MOSSAD'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında parmağı yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Melman, MOSSAD'ın Kaşıkçı olayına karışması durumuna ise Paris'te kaybolan Faslı muhalif lider Mehdi Ben Berka'nın "kaybedilmesine" yardım etmesini örnek göstermişti.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı israil Suudi Arabistan

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