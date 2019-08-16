İsrail’den, Kongre üyesi Rashida Tlaib’e ziyaret izni

İsrail, Kudüs’ün doğusuna girmelerine yasak getirdiği ABD’li iki kadın Müslüman Kongre üyesinden Rashida Tlaib’in büyükannesini ziyaret etmesine izin verdi.

İsrail, ABD’li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve İlhan Omar’ın Kudüs’ün doğusuna girmelerini yasaklama kararı aldıktan 1 gün sonra Rashida Tlaib’in büyükannesini ziyaret etmesine insani gerekçeler dâhilinde izin verdi.

İsail hükümeti dün Kongre’nin ilk Müslüman kadın üyeleri olan Rashida Tlaib ve İlhan Omar’ın Kudüs’e gitme taleplerini İsrail’e karşı boykot hareketini destekledikleri için reddetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise bugün attığı tweette, İsrail’in 2 kadının Kudüs’e gitmesine izin vermemesinin büyük zayıflık göstergesi olacağını belirtmişti.



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