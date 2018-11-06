İsrail'den Körfez ülkelerine demiryolu projesi planı

KUDÜS (AA) - Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter'dan paylaştığı mesajında planın detaylarının Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'na katılmak üzere başkent Maskat'ta bulunan İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz tarafından açıklanacağını duyurdu.

Greenblatt mesajında, "Bakan Katz, Umman'da katılacağı konferansta İsrail ile Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesi için bir plan sunacak" ifadesini kullandı.

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Katz, Umman'da düzenlenen konferansa katılmak için pazar günü başkent Maskat'a gitmişti.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.