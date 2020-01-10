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  4. İsrail'den Körfez ülkelerine "İran'a karşı birlik olalım" çağrısı

İsrail'den Körfez ülkelerine "İran'a karşı birlik olalım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 05:39 | Son Güncelleme

İsrail'den Körfez ülkelerine "İran'a karşı birlik olalım" çağrısı

TEL AVİV (AA) - Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara, Körfez ülkelerini İran'a karşı Tel Aviv'le birlik olmaya çağırdı.

Kara, Twitter hesabından Körfez ülkelerine "İran'ın şerri karşısında güçlü bir cephe oluşturmak için ekonomi ve güvenlik konularında Tel Aviv'le birlik olmaları" çağrısında bulundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla tanınan Kara, mesajında "Tahran'ın 'saldırı silahları Dubai ve Hayfa'ya yöneltilebilir' açıklamasından sonra, Orta Doğu'da teröre karşı durmak ve İran'ın şerrine cephe oluşturmak için Körfez ülkelerinin İsrail'le birlik olma vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesiyle başlayan kriz, birden bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Süleymani suikastinin ardından İran çok sayıda balistik füzeyle ABD'nin Irak'ın Enbar ve Erbil vilayetlerindeki üslerine saldırdı.

Bu gelişmeler üzerine İran Devrim Muhafızlarınca yapılan açıklamada, "ABD savaş uçaklarının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) askeri üsten kalkarak İran'ı bombalaması durumunda, BAE ekonomik ve turizmdeki canlanmaya veda etsin" tehdidi yer almıştı. Yine Eski Devrim Muhafızları Komutanı Muhsin Rızai'nin, yerel bir televizyon kanalına yaptığı benzer bir açıklamada, "ABD'den alınacak sert intikam çerçevesinde Hayfa kenti ve İsrail askeri merkezlerinin vurulacağı" ilan edilmişti.

İsrail ve Körfez ülkeleri arasında henüz resmi bir diplomatik ilişki kurulmamış olmasına rağmen, son yıllarda bölgenin kronik sorunlarına dair taraflardan benzer açıklamalar yapılması ve hızlanan yakınlaşma adımları, özellikle bölge halkı arasında şaşkınlıkla izleniyor.

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Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara İRAN israil kasım süleymani körfez ülkeleri

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