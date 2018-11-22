HABER

İsrail'den Kudüs Bakanı'na yurt dışına çıkış yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

İsrail makamları, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Hüseyni'ye yurt dışına çıkış, Kudüs Valisi Gays'a da Batı Şeria'ya giriş yasağı getirdi

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni'nin pasaportuna el koyarak 3 ay süresince yurt dışına çıkışını yasakladı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail istihbarat servisinin dün Bakan Hüseyni'yi Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye (Russian Compound) İstihbarat Merkezi'ne çağırdığı ve hakkında 3 ay yurt dışı yasağı getirildiğine ilişkin kararı kendisine tebliğ ettiği belirtildi.

İsrailli yetkililer bu karar uyarınca Bakan Hüseyni'ye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Lübnan'da düzenlenmesi planlanan konferansa katılamayacağını da bildirdi.

Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi olan Hüseyni’nin pasaportuna el konulduğu ve 10 bin şekel (yaklaşık 14 bin TL) mali kefalete imza attırıldığı ifade edilen açıklamada, planlandığı üzere Hüseyni'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına Lübnan'daki konferansta konuşma yapmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail makamlarının Kudüs Bakanlığı'na bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'a da işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Kudüs Valisi Gays'ın aynı zamanda aralarında Kudüs Bakanı Hüseyni ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in de bulunduğu bazı üst düzey Filistinli yetkililerle bir araya gelmesinin yasaklandığına dikkat çekildi.

Kudüs Valisi Gays, geçen ay İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)Malkoç: Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz (2)
Tuzla'da inşaatta çökmeTuzla'da inşaatta çökme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Sultangazi'de bariyer dehşeti: 1 ölü

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.