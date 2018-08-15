İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut kararı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası hukuka göre statüsü tartışmalı olan Kudüs’ün farklı bölgelerinde, Yahudiler için toplamda 20 bin yeni konut, otel, sanayi ve ticaret alanları kurma kararı aldı.

İsrail’in Kanal2 televizyonuna göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Planlama ve Yapı Komitesi’nin İsrail Toprak İdaresi ile koordinasyon çerçevesinde kutsal şehrin farklı bölgelerinde Yahudiler için otel, ticaret ve sanayi alanlarının da içinde bulunduğu 20 bin konut inşa etme kararı aldığı belirtildi.

Televizyonun haberinde, söz konusu projenin 1,4 milyar Yeni İsrail şekeli (Yaklaşık 380 milyon dolar) değerinde olduğu aktarılarak, İsrail belediyesinin Kudüs’ün tamamında altyapı, sanayi ve ticari alanlar kurmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde, iktidardaki Likud partisi üyesi İsrailli Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat’ın, kararın Kudüs için “tarihi bir önem” arz ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

İsrail makamları, son yıllarda işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait evleri yıkma ve bu bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına hız vermiş durumda.