İsrail'den Lavrov'un Hitler Yorumuna Özür Talebi

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğuna ilişkin sözlerinin son derece tehlikeli olduğunu ve Yahudi karşıtlığına işaret ettiğini kaydederek kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya'nın İsrail Büyükelçisi'ne Lavrov'un İtalyan televizyonunda Pazar günü yayınlanan bir söyleşide sarfettiği sözleriyle ilgili olarak nota verileceğini belirtti.

Lapid, YNet haber sitesine yaptığı açıklamada, "Bu affedilemeyecek, skandal niteliğinde bir açıklama, korkunç bir tarihi hata, özür dilenmesini bekliyoruz" dedi.

Rusya Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a İtalyan televizyon kanalı Rete 4'e verdiği söyleşi sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Yahudi olduğu dikkate alındığında Rusya'nın Ukrayna'yı nasıl "Naziler’den arındırması gerektiği" soruldu.

İtalyan tercüman aracılığıyla konuşan Lavrov, bu soruya, "'Biz Yahudi isek bu nasıl bir Naziler’den arındırma' diyorlar, Hitler'in de Yahudi kökleri vardı, dolayısıyla bunun bir anlamı yok" şeklinde yanıt verdi.

Lavrov, "Yahudiler'in en büyük Yahudi düşmanlarının Yahudiler'in kendileri olduğunu söylediğini uzun zamandır duyuyoruz" ifadelerini de sözlerine ekledi.

İsrail'den Ukrayna'yı desteklediğini ifade eden açıklamalar gelmişti. Ancak komşu ülke Suriye'deki ana oyunculardan biri olan Rusya'yla olan ilişkilerin gerilmesi olasılığı karşısında temkinli olan İsrail, Moskova'yı doğrudan eleştirmekten kaçınan bir tavır içine girdi.

İsrail, Rus oligarklara resmi yaptırım uygulamaktan da kaçındı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, geçen ay Rusya'yı, Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçladı. İsrail ayrıca Ukrayna'daki kurtarma ekiplerine miğfer ve koruyucu yelek yardımı yapmayı kabul ederek Ukrayna'ya askeri teçhizat desteği sağlama konusundaki tavrında değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

Yahudi Soykırımı sırasında katledilen 6 milyon Yahudi'yi anmak için kurulan Yad Vashem adlı merkezin başkanı Dani Dayan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un sözlerinin "gerçek Nazizm'in kurbanlarına indirilen ağır bir darbe ve hakaret" olduğunu kaydetti.

Radyo kanalı Kan'a konuşan Dani Dayan, Lavrov'un "hiçbir gerçeğe dayanmayan Yahudi karşıtı komplo teorileri yaydığını" söyledi.

Hitler'in dedelerinden birinin kimliği bilinmiyor. Ancak hiçbir kanıta dayanmasa da bu kişinin Yahudi olabileceğine ilişkin bazı spekülasyonlar mevcut.

Lapid, Hitler'in Yahudi kökeni olduğunu iddia etmenin Yahudiler'in kendilerini öldürdüğünü söylemeye benzediğini, Yahudiler'i Yahudi düşmanı olmakla suçlamanın "ırkçılığın en düşük seviyesi olduğunu" belirtti.

Lapid ayrıca Lavrov'un Nazi yanlısı unsurların Ukrayna hükümeti ve ordusunda baskın olduğu şeklindeki iddialarını da yalanladı.

Dedesini Yahudi Soykırımı sırasında kaybeden Lapid, "Ukraynalılar Nazi değildir. Sadece Naziler Nazi'ydi ve sadece onlar Yahudiler'in sistematik tahribatına sebep oldu" şeklinde konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de ülkesindeki çatışmalarla İkinci Dünya Savaşı arasında benzerlik kurması nedeniyle İsrail'in eleştirilerine maruz kalmıştı.

Zelenski, Mart ayında İsrail Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşma sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Yahudiler'i yok etmesine benzetmişti.

Yad Vashem'den yapılan açıklamada Zelenski'nin sözlerinin "sorumsuzca" olduğu ve Yahudi Soykırımı'yla ilgili tarihi gerçekleri küçümsediği belirtilmişti.

