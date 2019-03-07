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İsrail'den Lübnan sınırındaki Mavi Hat'a ihlal

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 02:46 | Son Güncelleme

İsrail'den Lübnan sınırındaki Mavi Hat'a ihlal

İsrail ordusuna ait bir devriye aracının, Lübnan'ın güneyindeki Mavi Hat'tan içeri girerek iki ülke arasındaki sınırı ihlal ettiği belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir devriye aracının Mavi Hat'tan içeri girerek sınır ihlalinde bulunduğu sonra da işgal altındaki Filistin topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki Lübnan birliklerinin konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'yle (UNIFIL) irtibata geçtiği dile getirildi.

İsrail ile Lübnan arasında Mavi Hat, İsrail tarafından mükerrer ihlallere maruz kalıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Lübnan Mavi hat

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