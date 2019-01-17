HABER

İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 19:43 | Son Güncelleme

İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li yakalandı

Lübnan ordusu, İsrail sınırından yasa dışı şekilde ülkeye giriş yapan bir ABD vatandaşının yakalandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak'ta bir kişinin İsrail sınırından Lübnan'a kaçak giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyon neticesinde Colin Emery isimli ABD vatandaşının ülkenin güneyindeki Sur kentinde saklandığı yerde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Emery hakkında ilgili makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin sınır hattını geçip Lübnan'a girdiğine dair şüpheler olduğuna işaret ederek, konunun araştırıldığını belirtmişti.

PARTNERMetin Arolat bambaşka biri oldu!Metin Arolat bambaşka biri oldu!
Jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıJandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
Uşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmalarıUşak'ta kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd vatandaşı Lübnan ordusu Sur kentinde yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.