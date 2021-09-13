İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk resmi ziyaret

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.

İsrail'in Mısır'a son resmi ziyareti 10 yıl önce olmuştu.

Mısır cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin iki ülke arasındaki ve bölgesel sorunları görüşeceği ve İsrail-Filistin barış sürecini yeniden canlandırma yollarını arayacakları belirtildi.

Haziran ayında Binyamin Netanyahu'nun ardından başbakan olan Bennett, geçen ay Mısır'dan davet almıştı.

Netanyahu, 2011'de Mısır'a resmi ziyarette bulunan son İsrail başbakanı olmuş ve ülkenin eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek halk ayaklanmasıyla devrilmeden bir ay kadar önce onunla görüşmüştü.

Netanyahu'nun ayrıca 2018'de gizlice Mısır'a giderek Sisi ile gayrı resmi görüşme yaptığına ilişkin haberler gündeme gelmişti. Sisi, 2012'de Mısır'da halkoyuyla seçilen ve ertesi yıl darbeyle devrilen Müslüman Kardeşler hareketi lideri Muhammed Mursi'nin yerine cumhurbaşkanlığına gelmişti.

Mısır, 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülkesi oldu. Ancak iki komşu ülke arasındaki ilişki hiçbir zaman sıcak olmadı.

Siyasi yorumcular, Gazze Şeridi ile ilgili gerginliklerin, Şarm el Şeyh kentindeki görüşmeye damga vuracağını belirtiyor.

Gazze Şeridi'nde yönetimde olan Filistinli grup Hamas ile İsrail arasındaki ilişkilere aracılık etme çabalarında Mısır hep önemli bir rol oynadı.

Mayıs ayında 260 kişinin Gazze'de, 13 kişinin de İsrail'de ölmesine yol açan 11 günlük gerilimin ateşkesle sona ermesine Mısır aracılık etmişti.

Ancak Mısır'ın iki taraf arasında uzun vadeli barış müzakereleri çabaları son haftalarda İsrail-Gazze gerginliğinin şiddet olaylarına dönüşmesiyle sonuçlandı.

İsrail ordusu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın üç gündür İsrail'e roket fırlatması üzerine Gazze'deki Hamas hedeflerini vurduklarını duyurdu.