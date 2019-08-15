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İsrail’den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı

15.08.2019 22:04 | Son Güncelleme

İsrail “ülkeye zarar vermek istiyorlar” gerekçesiyle Amerikan Kongresi’nin iki Müslüman üyesi Tlaib ile Omar’ın ülkeye girişini yasakladı.

İsrail’den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı

Trump, karara desteğini açıkladı.İsrail Hükümeti, ABD Kongresi’nin Demokrat Partili iki Müslüman üyesi Ilhan Omar ile Rashida Tlaib’in ülkeye girmelerine izin verilmeyeceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump’ın desteğini açıkladığı bu karar, Demokratların tepkisine yol açtı.

İsrail hükümetinin iki Amerikan kongre üyesi için açıkladığı giriş yasağı kararını savunan Başbakan Benyamin Netanyahu, bu hafta sonunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ziyaret etmeye hazırlanan Omar ve Tlaib’in “İsrail’e zarar vermek” istediklerini söyledi.

İsrail’den Tlaib’e “söz versin” koşulu

İsrail’e karşı boykotu destekleyenler haricindeki herkesin eleştirilerine açık olduklarını savunan Netanyahu, iki Amerikalı senatörü, “İsrail devletine karşı boykotu güçlendirmek ve İsrail’in meşruiyetini yok saymaya çabalamakla” suçladı.

Netanyahu ayrıca Filistin asıllı Tlaib’in, Batı Şeria’daki ailesini ziyaret etmek için talepte bulunması ve İsrail’e karşı boykotu desteklemeyeceğine dair söz vermesi halinde bu ziyarete izin vermeyi değerlendirebileceklerini de sözlerine ekledi.

Trump destek açıklamıştı

İsrail’in iki kongre üyesine giriş yasağı uygulama kararını açıklamasından kısa bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump Twitter’daki paylaşımında şu çağrıya yer vermişti:

“İsrail’in kongre üyesi Omar ve kongre üyesi Tlaib’in ziyaretine izin vermesi büyük bir zayıflık göstergesi olur. Onlar İsrail’den ve Yahudilerden nefret ediyor. Onların fikrini değiştirmesini sağlayabilecek ne söylenecek ne de yapılabilecek bir şey var.”

Netanyahu ile güçlü ilişkileri olduğu bilinen Trump, daha önce de iki Müslüman kongre üyesi Omar ve Tlaib’in de aralarında yer aldığı dört kadın kongre üyesine yönelik “ırkçı” oldukları gerekçesiyle tepki toplayan Twitter paylaşımında bulunmuş, “geldikleri ülkelere geri dönsünler” ifadelerine yer vermişti.

Demokratlar: "Zarar verir”

Bu arada İsrail’in giriş yasağı kararına tepkiler gecikmedi. ABD Senatosu’nun Demokrat Parti lideri Chuck Schumer İsrail Hükümetine “kararı geri alın” çağrısı yaptı.

Schumer, iki senatöre uygulanacak giriş yasağı kararının ABD-İsrail ilişkilerine ve ABD’de İsrail’e verilen desteğe zarar vereceğini söyleyerek, “hiç bir demokratik toplum açık bir tartışmadan korkmamalı. Çok sayıda İsrail destekçisi bu karardan dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır” dedi.

Demokrat Parti'nin iki Müslüman kongre üyesi Omar ve Tlaib, İsrail Hükümeti’ne yönelik Boykot, Tecrit, ve Yaptırım Hareketi’ni (BDS) destekliyor.

2017 yılında kabul edilen bir yasa ise İsrail’e, Yahudiler dahil, "BDS’e destek verenlerin, İsrail devletinin varlığını tehdit edenlerin" ülkeye girişlerinin yasaklanmasına olanak sağlıyor.

AP, Reuters/ DA, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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