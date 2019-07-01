İsrail'den Şam ve Humus'a hava saldırısı

Operasyon sonucu biri bebek dört sivil öldü.İsrail'in savaş uçakları Suriye'de Hama ve başkent Şam'ın kırsal alanlarını hedef aldı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Lübnan hava sahasından operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyon sonucu biri bebek olmak üzere dört sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

SANA'nın haberinde Suriye hava kuvvetlerinin İsrail'in füzelerine ateş açtığı da aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail'in hava saldırısında altısı sivil 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölen savaşçıların çoğunun Suriye'deki yabancı savaşçılar olduğu belirtildi. Ölenler arasında İranlılar ve Lübnan'daki Hizbullah'ın destekçilerinin de olabileceği aktarılıyor.

Gözlemevi, İsrail'in hava saldırıları sırasında Şam yakınlarında İran'a bağlı güçlerin bulunduğu alan ile bir araştırma merkezinin hedef alındığını açıkladı. Humus'ta ise Hizbullah ve İranlıların konuşlu olduğu bir askeri havalimanının vurulduğu belirtildi.

Operasyona ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail Suriye'ye yönelik operasyonlarına ilişkin çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ediyor. Suriye ordusuna ve İran'ın bölgedeki milislerine ait noktalar birçok kez İsrail uçakları tarafından vurulmuştu.

AP,AFP/ÖA,JD

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