HABER

İsrail'den Şam ve Humus'a hava saldırısı

01.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

İsrail bir kez daha Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenledi.

Operasyon sonucu biri bebek dört sivil öldü.İsrail'in savaş uçakları Suriye'de Hama ve başkent Şam'ın kırsal alanlarını hedef aldı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Lübnan hava sahasından operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyon sonucu biri bebek olmak üzere dört sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

SANA'nın haberinde Suriye hava kuvvetlerinin İsrail'in füzelerine ateş açtığı da aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail'in hava saldırısında altısı sivil 15 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölen savaşçıların çoğunun Suriye'deki yabancı savaşçılar olduğu belirtildi. Ölenler arasında İranlılar ve Lübnan'daki Hizbullah'ın destekçilerinin de olabileceği aktarılıyor.

Gözlemevi, İsrail'in hava saldırıları sırasında Şam yakınlarında İran'a bağlı güçlerin bulunduğu alan ile bir araştırma merkezinin hedef alındığını açıkladı. Humus'ta ise Hizbullah ve İranlıların konuşlu olduğu bir askeri havalimanının vurulduğu belirtildi.

Operasyona ilişkin İsrail'den henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail Suriye'ye yönelik operasyonlarına ilişkin çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ediyor. Suriye ordusuna ve İran'ın bölgedeki milislerine ait noktalar birçok kez İsrail uçakları tarafından vurulmuştu.

AP,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda... Sadece o ilçede var! 120 yıllık sır: Dokundukları her kapıda...
Avrupa Komisyonu’na başkan arayışı sürüyorAvrupa Komisyonu’na başkan arayışı sürüyor
Dünyayı ayağa kaldıran 'gizemli cismin' ne olduğu belli oldu!Dünyayı ayağa kaldıran 'gizemli cismin' ne olduğu belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyayı ayağa kaldıran 'gizemli cismin' ne olduğu belli oldu!

Dünyayı ayağa kaldıran 'gizemli cismin' ne olduğu belli oldu!

Son dakika! İran'dan uranyum hamlesi

Tüm dünyayı tedirgin eden haber

Son dakika! Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Son dakika! İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.