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İsrail’den Şam’daki İran Hedeflerine Hava Saldırısı

15.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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İsrail’den Şam’daki İran Hedeflerine Hava Saldırısı

Suriye ordusu Pazartesi günü, hava savunma sisteminin başkent Şam üzerinde İsrail saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi. İsrail son iki aydır Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırılarını arttırdı

Suriye ordusu Pazartesi günü, hava savunma sisteminin başkent Şam üzerinde İsrail saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi. İsrail son iki aydır Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırılarını arttırdı.

Suriye devlet basını, İsrail hava kuvvetlerinin hangi İran hedeflerini vurduğunu açıklamadı.

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askeri uçaklarının Golan Tepeleri üzerinde uçarak Şam yakınlarında bazı İran hedeflerini vurduğu bildirildi. Açıklamada ölü ya da yaralı olup- olmadığı belirtilmedi, ancak hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük kısmını etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada hava savunma kuvvetlerinin başkent üzerindeki İsrail füze saldırılarını püskürtmeye devam ettiği bildirildi.

Görgü tanıkları ise Şam’ın güney sınırında İran destekli milislerin bulunduğu bölgede büyük bir patlama duyulduğunu aktardı.

İsrail’in son günlerde Suriye ve Lübnan’da İran’ı destekleyen güçlere karşı saldırılarını arttırmasının Tahran’a yönelik bir mesaj olabileceği belirtiliyor.

İsrail, son iki ayki saldırılarında, Bağdat-Şam arasındaki ana otoyol üzerindeki sınır güvenlik noktasını kontrol eden Suriye’nin Ebu Kemal kentine odaklanmıştı.

Ülkenin kuzey sınırında hava kuvvetleri tatbikatı başlatan İsrail ordusu, yabancı kaynaklı haberler hakkında yorum yapmayacağını bildirdi. Ancak üst düzey askeri yetkililer, Suriye’de artan İsrail saldırılarının Tahran’ın Suriye’deki varlığını sona erdirmeyi amaçladığını doğruladı.

Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi de geçen yılın sonunda yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin 2020’de Suriye’de 500 hedefi vurarak İran’ın Suriye’deki gücünü zayıflattığını kaydetmişti.

İsrail ordusu tarafından Pazartesi yapılan açıklamada, Çarşamba gününe kadar devam edecek tatbikatta ülke genelinde hava trafiğinde artış olacağı ve İsrail’in kuzeyinde patlamalar duyulabileceği belirtildi.

Tatbikatta kuzey cephesinde muharebe senaryolarının ele alınacağı ve hava kuvvetleri misyonunun ülke semalarını koruma, saldırı ve istihbarat toplama gibi temel unsurlarının test edileceği belirtildi.

Batılı istihbarat kaynakları, İran ordusunun Suriye’deki etkisini son yıllarda arttırdığını, bunun da İsrail’in bölgedeki önde gelen düşmanı İran’ın sınırında askeri bir güç haline gelerek güvenliğini tehdit etmesini önlemek amacıyla yürüttüğü askeri operasyonları arttırmasına neden olduğunu belirtiyor.

Lübnan’ın Hizbullah örgütünün liderlik ettiği İran destekli milislerSuriye’nin doğu, güney ve kuzeybatı bölgelerinde geniş toprakların kontrolunu ele geçirmiş durumda. İranlı milisler Lübnan-Suriye sınırını da kontrol ediyor.

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