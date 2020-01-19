İsrail'den Şeyh Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası

KUDÜS (AA) - İsrail makamları, Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirdi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kışla Polis Merkezinde "cuma hutbesinde provokasyon" yaptığı iddiasıyla sorgulandığını kaydetti.

Şeyh Sabri, bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini gösteren belgenin kendisine teslim edildiğini söyledi. Cumartesi günü ifade vermek için yeniden gelmesinin istendiğini dile getiren Sabri, uzaklaştırma halinin uzatılma ihtimali olduğuna dikkati çekti.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenlemiş ve ifade vermesi için çağrı tebligatını teslim etmişti.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşu Vadi Halva'dan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'nın imamlarından Ahmed Ebu Gazale'ye de cumaya kadar Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği belirtildi.

İsrail güvenlik güçleri, önceki yıllarda da Şeyh Sabri'yi sorgulamış ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

