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İsrail'den Suriye'ye Hava Operasyonu

20.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

İsrail’den yapılan açıklamada İsrail uçaklarının Suriye’de çeşitli askeri hedefleri vurdukları belirtildi. Operasyonun Suriye tarafından İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık olarak düzenlendiği belirtildi

İsrail'den Suriye'ye Hava Operasyonu

İsrail’den yapılan açıklamada İsrail uçaklarının Suriye’de çeşitli askeri hedefleri vurdukları belirtildi. Operasyonun Suriye tarafından İsrail topraklarına atılan roketlere karşılık olarak düzenlendiği belirtildi.

Suriye devlet medyası saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken İsrail basını, 7’si İranlı 11 kişinin öldüğünü öne sürdü. İsrail tarafından fırlatılan füzelerin çoğunun Suriye’nin hava savunma sistemi tarafından havada infilak ettirildiği belirtildi.

İsrail dün yaptığı açıklamada, Suriye’den fırlatılan 4 füzenin savunma sistemleri tarafından havada infilak ettirildiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, operasyonun ardından yaptığı açıklamada “Bunu net olarak belirttik, kim bizi yaralarsa, biz de onu yaralarız” dedi.

Netanyahu, “İsrail’e roketler fırlatıldıktan sonra biz de bu gece karşılık olarak İran’ın Kudüs Gücü ve Suriye ordusuna ait hedefleri vurduk” diye konuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda savaş uçaklarının, karadan havaya füze bataryaları ve askeri binaları hedef aldığını söyledi. Ordu Sözcüsü, bir gün önce İsrail’e atılan füzelerin İran tarafından fırlatıldığını bunun da İran’ın Suriye’de bulunma amacının en net kanıtı olduğunu söyledi.

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