İsrail'den Suriye'ye Hava Operasyonu

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri’ndeki bölgede patlayıcı ekipmanlar bulunmasının ardından Suriye Ordusu ve İran Kudüs Güçleri’ne yönelik olarak hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Suriye devlet haber ajansı da saldırıda 3 askeri personelin hayatını kaybettiğini bir askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Ordusu’nun operasyona yönelik açıklamasında, “Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri, İran güçleri tarafından yönetilen Suriye timi tarafından yerleştirildiği tespit edilen patlayıcıları Golan Tepeleri’nin İsrail kontrolündeki bölgesinde buldu. Silahlı Kuvvetleri’n bulduğu patlayıcılar İran’ın Suriye içerisindeki tahkimantının net bir kanıtıdır” denildi.

İsrail’in hava saldırısında Suriye Ordusu ve Kudüs Gücü’ne ait 8 hedefin vurulduğu belirtildi. Vurulan hedefler arasında Şam Uluslararası Havalimanı’nda yer alan ve İranlı askeri yetkililerin bulunduğu, gizli bir askeri merkez olduğu belirtilen bir alanın da hedef alındığı ifade edildi.

İran’ın Kudüs Gücü adı verilen kanadının Suriye’de Beşar Esat’a bağlı askerlerin yönetilmesi ve yönlendirilmesinde etkili olduğu biliniyor.

