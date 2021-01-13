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İsrail’den Suriye’ye hava saldırıları: 40 ölü

13.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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İsrail’in gece saatlerinde Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 40 kişi hayatını kaybetti.İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye’nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail’in gece saatlerinde Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 40 kişi hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye’nin Irak sınırı yakınında bulunan Deyrizor ve Elbu Kemal bölgelerine en az 30 hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında 9’u Suriyeli, 31’i yabancı olmak üzere toplam 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda Esad rejimi ve İran destekli grupların mevzilerinin hedef alındığı aktarıldı.

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