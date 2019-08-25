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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 00:46 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Suriye'de İran'a ait bazı hedefelere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İran'a ait bazı hedeflerin savaç uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusunun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Şam'ın kuzeydoğusundaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Söz konusu hedeflerde son günlerde Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edildi.

Öte yandan Beşşar Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA'nın isimsiz bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği haberde, "Saat 23:30'da Golan üzerinden Şam Havalimanı çevresine doğru gelen düşman hedefleri tespit eden hava savunma sistemlerimiz şu ana kadar düşman İsrail füzelerinin çoğunu hedeflerine ulaşmadan imha etti." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
israil Suriye

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