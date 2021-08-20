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İsrail’den Suriye’ye Saldırı İddiası

20.08.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye, İsrail’in Lübnan üzerinden topraklarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Lübnan, saldırı nedeniyle biri Türk Pegasus şirketine ait iki yolcu uçağının 10 dakika boyunca Beyrut’a inemediğini bildirdi

İsrail’den Suriye’ye Saldırı İddiası

Suriye, İsrail’in Lübnan üzerinden topraklarına hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Lübnan, saldırı nedeniyle biri Türk Pegasus şirketine ait iki yolcu uçağının 10 dakika boyunca Beyrut’a inemediğini bildirdi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye ve resmi haber ajansı SANA, Suriye hava savunmasının başkent Şam kırsalında İsrail saldırısına hedef olduğunu bildirdi.

Suriyeli bir askeri kaynak, "Düşman İsrail bu akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneydoğu tarafından füzelerle bir hava saldırısı düzenledi" dedi. Askeri kaynak, Şam ve Humus civarındaki bazı noktaların hedef alındığını söyledi.

İsrail ordusu, Suriye'de bildirilen saldırıyı doğrulamadı, ancak hava araçlarının sesleri Beyrut ve çevresinde de duyuldu.

Saldırıyı kınayan Lübnan Savunma Bakanı Zeina Akar, "Lübnan hava sahasını alçak irtifada açıkça ihlal ederek vatandaşlar arasında paniğe neden oldu” diye konuştu.

Lübnanlı bakan saldırının, 2006 Lübnan savaşını çözmek için alınan BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini söyledi ve BM'ye, İsrail'i Lübnan hava sahasını kullanarak Suriye'ye hava saldırıları düzenlemesini engelleme çağrısında bulundu. Akar, Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunduğunu da açıkladı.

Suriye'den yapılan açıklamada, hava savunmasının "saldırganların füzeleriyle karşı karşıya kaldığı ve çoğunu vurduğu, saldırının sonuçlarının şu anda denetlendiği" belirtildi.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava saldırısı sırasında Abu Dabi'den gelen Ortadoğu Havayolları'na ve Türk havayolu şirketi Pegasus’a ait iki yolcu uçağının Beyrut'a inmeden önce Suriye hava sahasında yaklaşık 10 dakika beklemek zorunda kaldığını açıkladı.

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