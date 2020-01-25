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İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

İsrail'den Türkiye'ye taziye mesajı

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lior Haiat, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Sözcü Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da can kaybına neden olan deprem nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

Haiat, depremde yaralananların da en kısa zamanda iyileşmesini umduklarını kaydetti.

Lior Haiat'ın mesajı, İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter sayfasında da paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ israil Türkiye

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