HABER

İsrail’den Ukrayna’ya uçak protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

İsrail başkenti Tel Aviv’de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından “protesto” amaçlı bekletildi.İsrail’de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu bir yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından “protesto” amaçlı bekletildi.

İsrail başkenti Tel Aviv’de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından “protesto” amaçlı bekletildi.
İsrail’de içinde 140 Ukrayna vatandaşının bulunduğu bir yolcu uçağı, İsrailli yetkililer tarafından “protesto” amaçlı bekletildi. Tel Aviv - Kiev hattında iki ülke arasında yaşanan krizde, 140 Ukrayna vatandaşı Ben Gurion Havaalanın’da bilinçli olarak bekletilerek mağdur edildi. Konuyla ilgili açıklama milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eski Başkan Yardımcısı Georgiy Logvinskiy’den geldi.
Logvinskiy yaptığı açıklamada, “İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan bana yapılan açıklamada 140 kişinin bekletilmesinin, geçtiğimiz günlerde 35 İsrail vatandaşının Ukrayna’ya alınmamasına yönelik bilinçli yapılmış tepki amaçlı bir protesto olduğu söylendi” ifadelerini kullandı.
“Birçok şeye de gözlerimizi kapattık”
İsrail’in bu tavrı karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Logvinskiy, “Biz İsrailli misafirlerimize hep anlayışla ve saygıyla yaklaştık. Birçok şeye de gözlerimizi kapattık. Ama bu davranışlar İsrail tarafından öyle bir yere getirildi ki artık Ukrayna’dan İsrail’e inen her uçaktaki yolcuların yüzde 20’si geri gönderiliyor. Ukraynalı vatandaşlarımızdan bana sürekli bu konuda yardım talebi iletiliyor. Daha dün 14 İsrail vatandaşı evrak probleminden dolayı Ukrayna’ya alınmadı diye İsrail tarafı buna karşılık 54 vatandaşımızı ülkeye almadı. Bu böyle devam edemez. Devam ederse aynı şekilde karşılık görürler” dedi.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Bornova'da heyelan nedeniyle 12 ev boşaltıldıBornova'da heyelan nedeniyle 12 ev boşaltıldı
(Özel haber) "Ateş Karıncaları" yürekleri ısıttı(Özel haber) "Ateş Karıncaları" yürekleri ısıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.