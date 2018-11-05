Ürdün, "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İsrail tarafından resmi bir talep geldiğini duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, "El-Bakura ve El-Gamr" arazilerine ilişkin İsrail tarafından görüşme talebi aldıklarını belirtti.

Ürdün'ün, bu iki ek bölgeye ilişkin sözleşmeyi sonlandırarak İsrail'le 1994'te yapılan anlaşmanın öngördüğü yasal hakkını kullandığını dile getiren Guneymat, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve kararı uygulamak için (İsrail tarafıyla) istişarelerde bulunma yükümlülüğünün yerine getirileceğini ve İsrail'in haklarına da saygı gösterileceğini vurguladı.

Ürdün, 21 Ekim'de "El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail'e kiralamayı öngören sözleşmeleri sonlandırma kararı aldığını" açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aynı tarihte yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in, Amman'la "El-Bakura ve El-Gamr arazileri" kira sözleşmesinin yenilenmesi olasılığı hakkında görüşeceğini belirtmişti.

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- El-Bakura ve El-Gamr arazileri