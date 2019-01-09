KUDÜS (AA) - İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, yabancı bir ülkenin İsrail genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, pazartesi günü bir açık oturumda konuşan Argaman, adını paylaşmadığı yabancı ülkenin, sosyal medya sitelerinde asılsız haberler yayma yoluyla genel seçimlere müdahale çabasında olduğunu söyledi.

İsraillilere, sosyal paylaşım platformlarında denk gelmeleri durumunda bu tür çabaları kendilerine bildirme çağrısında bulunan Argaman, "Bu aşamada, söz konusu ülkenin siyasi çıkarını belirlemek mümkün değil. Ancak müdahalede bulunacak. Ne dediğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Argaman, İsrail'in bu çabaları engelleme için gerekli donanıma sahip olduğunu kaydetti.

Yediot Ahronot gazetesi haberinde, Rusya'nın daha önce başta ABD olmak üzere bazı ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle suçlandığını aktardı, ancak bu yorumuyla Argaman'ın sözleri arasında bir bağlantı kurmadı.

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