HABER

İsrail'den "yabancı bir ülke seçimlere müdahale çabasında" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

İsrail'den "yabancı bir ülke seçimlere müdahale çabasında" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, yabancı bir ülkenin İsrail genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, pazartesi günü bir açık oturumda konuşan Argaman, adını paylaşmadığı yabancı ülkenin, sosyal medya sitelerinde asılsız haberler yayma yoluyla genel seçimlere müdahale çabasında olduğunu söyledi.

İsraillilere, sosyal paylaşım platformlarında denk gelmeleri durumunda bu tür çabaları kendilerine bildirme çağrısında bulunan Argaman, "Bu aşamada, söz konusu ülkenin siyasi çıkarını belirlemek mümkün değil. Ancak müdahalede bulunacak. Ne dediğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Argaman, İsrail'in bu çabaları engelleme için gerekli donanıma sahip olduğunu kaydetti.

Yediot Ahronot gazetesi haberinde, Rusya'nın daha önce başta ABD olmak üzere bazı ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle suçlandığını aktardı, ancak bu yorumuyla Argaman'ın sözleri arasında bir bağlantı kurmadı.

- Yazılım şirketinden siber saldırı uyarısı

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre de İsrail CheckPoint yazılım geliştiricisi şirketi, seçim öncesi sürecin her zaman olduğundan daha fazla siber saldırı tehdidine açık olduğunu belirtti.

Şirket bu tehditlerden en önemlilerini "seçmen bilgilerini çalma, rakip partilerin bilgisayar sistemlerine sızma, internet sitelerinin kapatılması ve sosyal paylaşım sitelerinde asılsız bilgilerin yayılması" şeklinde sıraladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Doktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktıDoktorun skandal paylaşımları tesadüfen ortaya çıktı
Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur kaldıYüksekova'da öğrenciler yolda mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel seçimler israil Nadav Argaman

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik... Polis geniş güvenlik önlemi aldı!

ABD Konsolosluğu'nda hareketli anlar

Özgür Özel'den flaş yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak

Bu iddia doğruysa Ankara karıştır! 'Kazanırsa yerine...'

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.