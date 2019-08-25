İsrail’e Ait İki İnsansız Hava Aracı Lübnan’da Düştü

Lübnan Başbakanı Saad Hariri başkent Beyrut yakınlarında düşen İsrail’e ait iki insansız hava aracının bölgedeki gerilimi arttırma amacı taşıdığını söyledi.

10 yıldan uzun bir aradan sonra ilk defa gerçekleşen olayda insansız hava araçlarından biri düştü, diğeri de düşmeden önce havada infilak etti. Havada infilak ederek düşen insansız hava aracının Hizbullah’ın Dahiyeh’deki medya merkezine biraz zarar verdiği kaydedildi.

Hariri’nin ofisinden yapılan açıklamada, yeni saldırganlığın bölgesel istikarara tehdit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bunun durumu daha gerilimli hale getirme çabası olduğu da kaydedildi.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili açıklama henüz yok.

Gelişme, İsrail ordusunun savaş uçaklarının Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında İran güçleriyle Şii militanları vurduğunu açıklamasından saatler sonra yaşandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda Hizbullah üyesi iki kişiyle bir İranlı’nın öldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu İsrail’e yönelik saldırı planlandığı için harekete geçildiğini kaydetti.