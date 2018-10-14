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İsrail'e alınmayan ABD'li öğrenci Yüksek Mahkemeye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

İsrail'e alınmayan ABD'li öğrenci Yüksek Mahkemeye başvurdu

KUDÜS (AA) - İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle 2 Ekim'den bu yana Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bekletilerek İsrail'e girişine izin verilmeyen ABD'li öğrenci Lara Alkasım (22), ülkeye alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İsrail polisinin ülkeye girişine izin vermemesi üzerine Tel Aviv Yerel Mahkemesi'ne başvuran ancak geçen perşembe günü görülen duruşmanın ardından başvurusu reddedilen Alkasım, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz etti.

Alkasım, Tel Aviv Yerel Mahkemesinin kararına itirazını bir üst mahkeme olan İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, ABD'li öğrencinin önümüzdeki hafta çarşamba günü hakim karşısına çıkmasını kararlaştırırken, duruşmaya kadar Alkasım'ın sınır dışı edilmesini durdurdu.

Yüksek lisans eğitimi almak için öğrenci vizesi ile yaklaşık iki hafta önce İsrail'e gelen ancak "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle polis tarafından ülkeye alınmayan Alkasım'ın itiraz başvurusu, İsrail Yüksek Mahkemesince reddedilmiş olsaydı ABD'li öğrenci bugün sınır dışı edilecekti.

Ülkeye geldiği tarihten bu yana Ben Gurion Havalimanı'nda bekletilen Alkasım, 11 Ekim'de Tel Aviv Yerel Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, mahkeme ABD'li öğrencinin ülkeye alınması için yaptığı başvuruyu reddetmişti.

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail'e gelmişti.

İsrail polisi, öğrenci vizesi bulunan Alkasım'ın BDS hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD’ye dönmeyi reddederek mahkemeye başvurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BDS israil Lara Alkasım

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