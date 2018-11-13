İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ebu Zuhri, "İsrail'e ciddi bir ders verdik. Bu İsrail'e bir mesajdır. Direniş gruplarının tutumu, İsrail'in davranışına göre belirlenecek." diye konuştu.

Temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e gelen Ebu Zuhri, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinli grupların gösterdiği direniş karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Cezayir'deki İslami eğilimli en büyük parti Barış Toplumu Hareketi, Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içlerine giren İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

