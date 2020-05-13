İsrail'e giden Pompeo'nun gündemi ilhak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek olan Pompeo'nun temaslarındaki en önemli gündem maddesi işgal altındaki Batı Şeria topraklarının ilhak edilmesi olacak. Görüşmede, küresel koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele, bölgesel güvenlik sorunları ile İran konusunun da ele alınacağı belirtiliyor.

Küresel koronavirüs salgının başladığı Mart ayından beri ilk ülke dışı ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'deki temaslarında işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi planlarını desteklediğini bir kez daha göstermesi bekleniyor. Pompeo ziyareti öncesinde "İsrael Hayom" gazetesine verdiği röportajda, ilhak planlarını "nihayetinde bir İsrail kararı" olarak nitelendirdi. Pompeo'nun daha önce yaptığı benzer açıklamalara Filistin tarafı sert tepki göstermişti.

Yeni hükümetin ilhak planları

Başbakan Benyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu yeni koalisyon hükümetinin Perşembe günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Yeni koalisyon hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı Ortadoğu Planı doğrultusunda Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlıyor.