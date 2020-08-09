İsrail'e göç 2019'da arttı

En çok göçmenin Rusya'dan geldiği bildiriliyor.İsrail'e göç, 2019 yılında bir önceki seneye göre yüzde 18,1 oranında arttı. Bu ülkeye yerleşen göçmenlerin yüzde 48,2'sini kendi topraklarından gönderen Rusya, bu konuda birinci sırada yer alıyor. Rusya'dan İsrail'e göçte bir önceki sene ile karşılaştırıldığında yüzde 50 artış kaydedilmiş durumda.

İsrail Merkezi İstatistik Dairesi'nin (CBS) açıkladığı verilere göre, eski Sovyetler Birliği ülkelerinden göç edenlerin bütün göçmenlerin yüzde 73,8'ini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) İsrail'e göç edenler ise, tüm göçmenlerin yüzde 7,6'sına tekabül ediyor.

Koronavirüs salgınının başladığı Mart 2020'den itibaren ise İsrail Merkezi İstatistik Dairesi verilerine göre, göçmen sayısında yüzde 65,5 gerileme kaydedildi.

50 bin göçmen bekleniyor

İsrail Resmi Göç Dairesi Genel Direktörü Josch Schwartz, geçtiğimiz haziran ayında, 2020'de artış beklendiğini ve ülkeye 50 bin civarında Yahudi göçmen geleceğinden yola çıktıklarını duyurmuştu.