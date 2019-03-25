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İsrail’e roket saldırısı: En az 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi, en az 6 kişi yaralandı.

İsrail’e roket saldırısı: En az 6 yaralı

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi, en az 6 kişi yaralandı. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD’den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, yaralıların Meir Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Filistin medyası, Hamas’ın, İsrail güçlerince düzenlenebilecek karşı saldırı için hazırlıklara başladığını duyurdu. Saldırı haberini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ABD’den ayrılarak, ülkeye geri dönmek üzere yola çıktı.
İsrail polisi roketin çarptığı evde yangın çıktığını ve yaralılara müdahale edildiğini belirtti.
İsrailli yetkililer, fırlatılan roketin Hamas’ın kullandığı mühimmatlara benzediğini ileri sürerek saldırının bu örgüt tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.
Öte yandan, Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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