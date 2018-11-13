"İsrail'e sert yaptırımlar uygulamaya konulmalı"

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İsrail'in dün akşam Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletlerin (BM) kınama açıklamasının İsrail üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirterek, "BM başta olmak üzere uluslararası toplum artık kınama modundan çıkmalı ve sert yaptırımları uygulamaya sokmalıdır." görüşünü bildirdi.

Turan, İsrail’in dün Gazze’ye başlattığı saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"İsrail'in her zamanki mütecavizkar tutumuyla Gazze’den füze atıldığını bahane ederek vahşice füzelerle ve son teknolojik silahlarla yine ölüm yağdırdığını" dile getiren Turan, bölgeden çok kötü haberler alındığını söyledi.

Yıllardır acımasız bir ambargo altında hayatlarını sürdürmeye çalışan, açlığın ve yoksulluğun hat safhada olduğu Gazze'nin, İsrail’in hak, hukuk ve sınır tanımayan saldırılarına maruz kalmaya devam ettiğine işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Dünkü saldırının ardından BM’nin yaptığı kınama açıklaması maalesef İsrail üzerinde hiçbir etkisi olmayan beyanatlardır. BM başta olmak üzere uluslararası toplum artık kınama modundan çıkmalı ve sert yaptırımları uygulamaya sokmalıdır. Uluslararası siyonist çevrelerin himayesindeki şımarık İsrail, sert ve yaptırım gücü olan uygulamalar olmadan şımarıklığından vazgeçmeyecektir. Yıllardır Filistinliler'e kan kusturan, kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden İsrail’den hesap sorulmalıdır. Uluslararası toplumun baskılarını kırmak için göstermelik bir şekilde barış ve ateşkes görüşmelerine katılan siyonist rejim, ateşkes ve itidal çağrılarına kulak tıkayıp Filistin’e son teknolojik silahlarla saldırı yapmaktan çekinmemektedir. Hak, hukuk ve sınır tanımayan İsrail zulmü sadece Orta Doğu için değil dünya için bir tehdittir çünkü İsrail, barış ve huzur istememekte, adeta kandan, gözyaşından, savaştan ve şiddetten beslenmekte olan bir terör devletidir."

İsrail'in acımasız saldırılarının durdurulmasını, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunda BM ile uluslararası toplumun elini çabuk tutmasını isteyen Turan, "İnsanlık vicdanında yeri olmayan bu saldırıları lanetliyor ve şiddetle kınıyorum. Şunu kimse unutmasın ki güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada kimse rahata ve huzura erişemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

