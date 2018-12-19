"İsrail'e yardım etme adına ifade özgürlüğünü kısıtlamak"

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'i boykot eden firma ve kuruluşların cezalandırılmasına yönelik ABD Kongresine sunulan yasa tasarısının, "İsrail'e yardım etme adına, ifade özgürlüğünü kısıtladığı" görüşünü paylaştı.

New York Times Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan "İsrail'e yardım etme adına konuşma özgürlüğünü kısıtlamak" başlıklı makalede, ABD Kongresine İsrail'in boykot edilmesinin cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısı sunulmasının, ifade özgürlüğü konusunda endişeler doğurduğu vurgulandı.

Tasarının, Amerika'nın ifade özgürlüğü ve siyasi muhalefet gibi temel ilkeleri için bir imtihan olduğu vurgulanan makalede, tasarıda, Filistinlilerin haklarını savunan ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesine karşı gelen Amerikan şirket ve kuruluşlarına cezalar verilmesini öngördüğü anımsatıldı.

- "Susturmaya yönelik bir girişim"

Makalede, "Senatodaki destekçileri kesin bir dille reddetseler de 'İsrail'e Boykot Karşıtı Kanun' olarak bilinen bu yasa tasarısı kesinlikle (Filistin konusundaki) tartışmaların bir tarafını susturmaya yönelik bir girişim. Bu İsrail'in, ABD'nin ya da bu iki ülkenin ortak demokratik geleneklerinin yararına değil." görüşü paylaşıldı.