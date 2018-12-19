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"İsrail'e yardım etme adına ifade özgürlüğünü kısıtlamak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 22:23 | Son Güncelleme

New York Times Yayın Kurulu: - "(İsrail'i boykot eden Amerikan şirket ve kuruluşların cezalandırılmasına yönelik yasa tasarısı) Senatodaki destekçileri kesin bir dille reddetseler de 'İsrail'e Boykot Karşıtı Kanun' olarak bilinen bu yasa tasarısı, kesinlikle (Filistin konusundaki) tartışmaların bir tarafını susturmaya yönelik bir girişim. Bu İsrail'in, ABD'nin ya da bu iki ülkenin ortak demokratik geleneklerinin yararına değil" - "Siyasi liderler, iki taraf arasındaki bölünmeleri desteklemek ve ifade özürlüğü konusunda endişeler doğuran bir yasa tasarısını desteklemek yerine, buradaki adaletsizliklere ve İsrail-Filistin çatışmasına uygulanabilir çözümler bulmaya odaklanırsa daha yapıcı olur"

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'i boykot eden firma ve kuruluşların cezalandırılmasına yönelik ABD Kongresine sunulan yasa tasarısının, "İsrail'e yardım etme adına, ifade özgürlüğünü kısıtladığı" görüşünü paylaştı.

New York Times Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan "İsrail'e yardım etme adına konuşma özgürlüğünü kısıtlamak" başlıklı makalede, ABD Kongresine İsrail'in boykot edilmesinin cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısı sunulmasının, ifade özgürlüğü konusunda endişeler doğurduğu vurgulandı.

Tasarının, Amerika'nın ifade özgürlüğü ve siyasi muhalefet gibi temel ilkeleri için bir imtihan olduğu vurgulanan makalede, tasarıda, Filistinlilerin haklarını savunan ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesine karşı gelen Amerikan şirket ve kuruluşlarına cezalar verilmesini öngördüğü anımsatıldı.

- "Susturmaya yönelik bir girişim"

Makalede, "Senatodaki destekçileri kesin bir dille reddetseler de 'İsrail'e Boykot Karşıtı Kanun' olarak bilinen bu yasa tasarısı kesinlikle (Filistin konusundaki) tartışmaların bir tarafını susturmaya yönelik bir girişim. Bu İsrail'in, ABD'nin ya da bu iki ülkenin ortak demokratik geleneklerinin yararına değil." görüşü paylaşıldı.

Tasarının, ABD anayasasının birinci ek maddesinin ihlali olacağı hatırlatılan makalede, "Sadece İsrail karşıtları değil, aralarında bazı Amerikan Yahudilerin de olduğu İsrail destekçileri de Batı Şeria'nın işgaline karşı çıkarak, işgal altındaki toprakların ürünlerini almayı reddediyor. Bu şekildeki protesto hakları, kesinlikle güçlü bir şekilde savunulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

- "Liderler, adaletsizliklere ve iki devletli çözüme odaklanmalı"

Makalede, "Siyasi liderler, iki taraf arasındaki bölünmeleri desteklemek ve ifade özürlüğü konusunda endişeler doğuran bir yasa tasarısını desteklemek yerine, buradaki adaletsizliklere ve İsrail-Filistin çatışmasına uygulanabilir çözümler bulmaya odaklanırsa daha yapıcı olur." görüşü paylaşıldı.

Ayrıca makalede, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda konuşma terapisti olarak çalışan Filistinli Behiye Amavi'nin, iş sözleşmesinde yer alan "İsral'i boykot etmeyeceği ve bu ülkenin ekonomisini hedef alan eylemlerde bulunmayacağına" dair maddeyi kabul etmeyince işinden kovulduğu da anımsatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD boykot israil yasa tasarısı

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