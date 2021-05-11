İsrail’i eleştiren Türk kökenli siyasetçi istifa etti

Parti yönetimi Erdil’in açıklamalarına tepki gösterdi.Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Berlin Eyalet Yönetim Kurulu Üyesi Ayten Erdil, Facebook sayfasında İsrail'le ilgili yaptığı bir paylaşımın ardından, partisinden gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Bir parti sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, Ayten Erdil'in hem eyalet yönetim kurulu hem de parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

CDU'nun Berlin teşkilatı da Twitter'dan yaptığı açıklamayla Erdil'in sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada, "CDU Kudüs halkının yanında yer alıyor ve Hamas'ın terörist füze saldırılarını kınıyor. Kudüs'e yapılan bu saldırılarla ilgili bir eyalet yönetim kurulu üyesinin paylaşımı CDU Berlin'in görüşünü yansıtmıyor" ifadelerine yer verildi.

CDU Berlin'in Twitter mesajında, Erdil'in ifade ettiği görüşlere mesafeli olduklarına vurgu yapılarak "Kendisiyle konuştuk. Derhal yürürlüğe girmek üzere eyalet yönetim kurulundaki görevinden istifa etti" denildi.

CDU Berlin Eyalet Başkanı Kai Wegner'in sözcüsü Torsten Schatz, Erdil ile görüşüldüğünü ve istifa kararını kendisinin aldığını belirterek, "Kendisinin ve Berlin CDU'nun terörizmi göreceli hale getirdiği izleniminin ortaya çıkmasından kendisi de üzüntü duyuyor" dedi.