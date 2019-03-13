"İsrail'i uyarıyoruz Mescid-i Aksa'ya dokunmasınlar"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "İsrail'i her zaman uyarıyoruz, Mescid-i Aksa'ya dokunmasınlar çünkü Mescid-i Aksa Filistinliler için kutsaldır ve kutsallığına dokunulursa 1,5 milyar Müslüman buna tepki gösterecektir." dedi.

Büyükelçi Mustafa, İsrail polisinin dün Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırarak, Harem-i Şerif'in kapılarını kapatmasına ilişkin Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa, Mescid-i Aksa ve Kubbetu's Sahra'nın, son haftalarda İsrail tarafından net şekilde hedef alınmaya başlandığını vurgulayarak, "İsrail işgalinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hedef alması yeni bir şey değil fakat son haftalarda bunun çok fazla arttığını gördük." diye konuştu.

İsrail polisi ve askerinin özellikle son haftalarda Harem-i Şerif'e baskınlar düzenlemeye başladığını belirten Mustafa, "İsrail güçleri son haftalarda Mescid-i Aksa'nın rahmet kapısını kapatmaya çalıştı fakat namaz kılan Filistinliler bunu engelledi ve demir barikatları aştı." ifadelerini kullandı.